«Исаакиевские» суды: иски тают на глазах

Без губернатора

Судебное производство, которое сейчас ведет зампредседателя Смольнинского суда Татьяна Матусяк, ранее признавшая незаконной установку в Петербурге доски Колчаку, состоит сразу из нескольких исков неравнодушных петербуржцев. Их подали юристы Сергей Бакешин и Павел Шапчиц, депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский и активистка Екатерина Кузнецова. Ответчиком по всем этим искам выступает комитет имущественных отношений (КИО)



Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Перенос судебного заседания на 15 марта стал большой неожиданностью для всех - планировалось, что оно состоится 17 апреля. Общественный интерес также привлек тот факт, что на него был вызван губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

В итоге градоначальник не явился на заседание суда. Один из истцов, депутат Вишневский, также отсутствовал, но по явной уважительной причине — в это же время в Заксобрании Петербурга было планерное заседание. Его просьбу перенести судебное слушание на неделю было отклонено.

Неожиданным гостем стал директор музея в Исаакиевском соборе Николай Буров, который накануне, 14 марта, рассказал о планах Смольного вывезти все экспонаты Исаакия до Пасхи. Он заявил, что заинтересован в рассмотрении данного иска и попросил неделю для изучения материалов дела.

«Встретимся завтра»

Судья Матусяк заявила, что дело, по всей видимости, будет прекращено, но добавила что для окончательного решения потребуется небольшая пауза. В своих доводах она опиралась на вердикт Горсуда, который оставил в силе решение Василеостровского суда об отказе похожего иска.

Его в феврале подали депутат Вишневский и сопредседатель петербургского отделения партии «ПарНаС» Андрей Пивоваров. Тогда судья объясняла свое решение тем, что распоряжение смольнинского комитета имущественных отношений, которое оспаривается активистами, не является решением о передаче храма РПЦ.

Истец Бакешин выступил против прекращения дела, объясняя, что исковые требования изменились, и его иск — это не то же самое, что было ранее отклонено Василеоостровским судом. Кроме того, он подал ходатайство о применении мер предварительной защиты в отношении Исаакиевского собора, которое суд должен рассмотреть в течение суток.

Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

В итоге судья перенесла заседание на 16 марта, чтобы ознакомиться с недостающими документами.

Нет заявления — нет иска

Ранее все та же судья Матусяк рассмотрела еще один иск юриста Шапчица к КИО. Заседание длилось совсем недолго — в самом его начале истец попросил суд прекратить судебное дело. О его закрытии он ходатайствовал в виду того, что стало известно об отсутствии у КИО письменной заявки от РПЦ на передачу Исаакия.

Прежде Шапчиц обвинял КИО в нарушении закона в связи с тем, что комитет не опубликовал заявку от РПЦ на передачу собора. Но нет заявления — нет и предмета иска.

Судья приняла ходатайство юриста и закрыла судебное производство.

Таким образом, два судебных дела по поводу передачи собора уже прекращены, а еще одно может завершиться в четверг, 16 марта, так и не успев начаться.

Общественная дискуссия на тему статуса собора началась в январе, когда губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. Церковь получит Исаакий на 49 лет.

В Петербурге прошли уже несколько митингов как против, так и в поддержку передачи. Следующая акция против передачи собора состоится 18 марта.