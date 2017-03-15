Адвокат Шапчиц отказался от иска к Смольному о передаче Исаакия РПЦ

На заседании Смольнинского суда по иску адвоката Павла Шапчица к комитету имущественных отношений (КИО) истец попросил суд прекратить судебное дело. Причина такого решение – комитет не подавал письменного заявления на передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ), передает корреспондент "Санкт-Петербург.ру" из зала суда.

Представители КИО в суде подтвердили, что данное заявление не подавалось в письменной форме, в связи с чем не может быть оспорено.

Судья Татьяна Матусяк приняла заявление Шапчица на отказ от иска и отменила судебное производство.

Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

На следующем судебном заседании, которое также состоится в Смольнинском районном суде в среду, 15 марта, будет рассмотрен аналогичный иск к КИО от четырех петербуржцев. Среди них - депутата ЗакСа Борис Вишневский и юрист Сергей Бакешин.

Во вторник, 14 марта, суд неожиданно ускорил рассмотрение дела о передаче Исаакия. С 17 апреля заседание Смольнинского суда Петербурга было перенесено на 15 марта.

Зампредседателя Смольнинского суда Татьяна Матусяк начала рассматривать иск о признании незаконными изъятие собора из управления ГМЗ "Исаакиевский собор" и заключение договора о передаче храма в безвозмездное бессрочное пользование церкви 13 марта. Тогда стало известно, что в суд вызван губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

На том же судебном заседании представители Смольного заявили, что опубликованный документ с планом передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви - неофициальный.

Ранее Василеостровский районный суд уже отказался рассматривать иск к Смольному об оспаривании передачи Исаакия РПЦ. В суде решили, что документ, опубликованный Смольным, не является решением о передаче собора РПЦ. "Судья решил, что комитет имущественных отношений ничего не передает, а значит оспаривать нечего", - заявил тогда оппозиционер Андрей Пивоваров.