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Суд ускорил рассмотрение дела о передаче Исаакия

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© Фото: life.ru

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Следующее заседание пройдет 15 марта.

Смольнинский суд Петербурга в срочном порядке изменил дату следующего заседания по делу о передаче Исаакиевского собора церкви. Процесс, который был отложен до 17 апреля,  перенесли на 15 марта.

По словам одного из истцов, юриста Сергея Бакешина, во вторник днем, 14 марта, ему по электронной почте пришла повестка из Смольнинского суда. Из нее следует, что заседание состоится в среду, 15 марта, в 12:30, передает «Фонтанка».

На сайте Смольнинского суда значится прежняя дата 17 апреля

В Смольнинском суде изданию подтвердили информацию истца. «Определением судьи дата судебного заседания действительно изменена», – пояснили в пресс-службе.

Председательствует в процессе зампредседателя Смольнинского Татьяна Матусяк.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», губернатора Петербурга Георгия Полтавченко вызвали в суд по делу о передаче Исаакия Русской православной церкви.

"Борьба" за Исаакиевский собор, которую ведет РПЦ с 2015 года, получила новый виток после того, как 10 января 2017-го Полтавченко официально объявил, что собор будет передан РПЦ. Спустя два дня Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакиевского собора РПЦ. Причем дата распоряжения - еще прошлогодняя - 30 декабря.

Василеостровский районный суд 27 января уже отказался рассматривать иск к Смольному об оспаривании передачи Исаакия РПЦ. В суде решили, что документ, опубликованный Смольным, не является решением о передаче собора РПЦ. "Судья решил, что комитет имущественных отношений ничего не передает, а значит оспаривать нечего", - заявил тогда оппозиционер Андрей Пивоваров.

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