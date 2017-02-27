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Картина дня: «Зенит-арена», депутат Милонов и Общественная палата

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© Фото: igora.biz

Темы дня

Какое впечатление на ФИФА произвел стадион «Зенит-арена», что возмутило Виталия Милонова в акции петербургских феминисток и когда начнут набирать новый состав Общественная палаты.

Самой популярной темой за сегодняшний день, по данным «Монитора», стало заявление ФИФА по поводу готовности многострадального стадиона «Зенит-арена». Первым об этом сообщил «Петербургский дневник» (13:50), затем «Фонтанка» (14:30) и «Санкт-Петербург.ру» (14:50).

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит остался доволен состоянием стадиона. «Мы удовлетворены прогрессом и выполненной работой. Хотя до июня еще предстоит поработать тут. Мы считаем, что в июне стадион будет готов к Кубку конфедераций. Город нас в этом заверил», - заявил он.

Инспекция стадиона продлится до 3 марта. Вице-губернатор Албин обещает, что высокое качество «Зенит-арены» можно будет увидеть уже к 23 апреля.

«Санкт-Петербург.ру» напомнил, что еще ни одно тестовое мероприятие на стадионе не прошло без накладок. Исключением не стал и музыкальный фестиваль, который состоялся в минувшую среду.

Второй по популярности темой стало известие о том, что депутат Госдумы Виталий Милонов просит прокуратуру наказать феминисток за акцию на Марсовом поле. Первыми об этом написали «Невские Новости» (11:40), «Закс.ру» (13:25) и «Фонтанка» (15:50).

Недовольство «единоросса» вызвал пацифистский перфоманс в День защитника Отечества на Марсовом поле. Тогда парни, изображающие солдат, легли вокруг Вечного огня на Марсовом поле в ногах у девушки с плакатом «Скажите, когда хватит», которая, по задумке активистов, символизировала Родину-мать.

«Так называемые феминистки осквернили одну из святынь – захоронение людей», - считает Милонов и ждет сурового наказания для «кощуниц».

Третьей по популярности темой дня стала новость о скором появлении в Северной столице Общественной палаты. Если быть точнее, формирование Общественной палаты Петербурга уже началось и должно завершиться к апрелю.

Первым об этом сообщило «Агентство Бизнес Новостей» (9:45). Сразу после была «Фонтанка» (9:45), а затем «Деловой Петербург» (10:35).

Новый закон о составе Общественной палаты начал действовать с 1 января 2017 года. Согласно нему, палата Петербурга должна состоять из 63 человек: 21 назначаются губернатором, а еще столько же – Заксобранием.

При этом остальные члены палаты отбираются среди представителей общественности. Членом Общественной палаты не может быть депутат, чиновник и действующий член политической партии.

Самыми оперативными сегодня, 27 февраля, стали «Фонтанка», «Агентство Бизнес Новостей» и «Невские новости».

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