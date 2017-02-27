Началось формирование Общественной палаты Петербурга. Об этом было объявлено сегодня, 27 февраля, на заседании комитета по законодательству, сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

ЗакС начнет процесс формирования одной трети городской Общественной палаты 1 марта. Ожидается, что члены палаты будут утверждены к концу апреля.

Новый закон о составе Общественной палаты начал действовать с 1 января 2017 года. Согласно документу, палата Петербурга должна состоять из 63 человек: 21 назначаются губернатором, еще столько же – ЗакСом.

При этом остальные члены палаты отбираются среди представителей общественности. Членом Общественной палаты не может быть депутат, чиновник и действующий член политической партии.

В итоге Смольный сформировал комиссию по предварительному рассмотрению кандидатов в члены палаты, ее возглавил вице-губернатор Александр Говорунов, который сейчас также является исполняющим обязанности губернатора, так как Георгий Полтавченко находится в отпуске до 6 марта.

Общественная палата – это структура, созданная для взаимодействия общества с с губернатором и исполнительными органами власти. ОП существует как на федеральном уровне, так и в регионах. Основная ее задача – контролировать, соблюдаются ли в процессе разработки законов интересы и права простых граждан. Функционирует палата на добровольной основе, ее члены не получают зарплаты.