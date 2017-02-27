Милонов просит прокуратуру наказать феминисток за акцию на Марсовом поле

Депутат Госдумы Виталий Милонов требует прокуратуру Петербурга привлечь к ответственности феминисток, которые организовали антивоенную акцию на Марсовом поле в День защитника Отечества, сообщает помощник парламентария Илья Евстигнеев.

По мнению Милонова, «так называемые феминистки осквернили одну из святынь – захоронение людей». Теперь депутат просит прокуратуру города дать оценку их действиям и привлечь активистов к ответственности, сообщает «Фонтанка».

На прошлой неделе в День защитника Отечества петербургские феминистки и их соратники провели антивоенный перфоманс. Парни, изображающие солдат, легли вокруг Вечного огня на Марсовом поле в ногах у девушки с плакатом «Скажите, когда хватит», которая, по задумке активистов, символизировала Родину-мать.



Twitter/ @merr1k