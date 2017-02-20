Зрителей музыкального фестиваля на «Зенит-арену» привезут бесплатные автобусы от «Петроградской»

Смольный не советует гостям «Зенит-арены» приезжать на стадион на личном транспорте, сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

На концерт, который состоится на стадионе 22 февраля, можно будет добраться двумя способами.

Гости фестиваля смогут прибыть на станцию метрополитена «Крестовский остров», а далее дойти пешком до стадиона через главную аллею Приморского парка Победы, или воспользовавшись бесплатным автобусом от станции метрополитена «Петроградская» (шаттл S3). Он проследует без промежуточных остановок на автобусную станцию «Крестовский остров», далее пешком по Южной аллее, затем по Батарейной дороге. Место посадки в автобус будет расположено у дома № 89 по Малому проспекту П. С.

В этот день на Крестовском острове будет ограничено движение и запрещена остановка. Транспортные средства, нарушившие данные правила, будут эвакуированы, предупреждает правительство города.

На «Зенит-арене» 22 февраля пройдет тестовый музыкальный фестиваль «Радио Зенит», на котором выступят «Би-2», Баста, бит-квартет «Секрет», «Чайф», «Танцы Минус», 25/17, а также The Hatters. Организаторы обещают мощный живой звук, световую постановку и видеоэкраны.

На время фестиваля раздвижная крыша стадиона будет закрыта. Обещается, что вне зависимости от погоды, на арене будет поддерживаться комфортная температура.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.Ру», первое тестовое мероприятие прошло на «Зенит-арене» в субботу, 11 февраля. Бесплатные билеты на шоу начали выдавать 3 февраля, однако официальный сайт стадиона сразу же «рухнул». О скандале с упавшим сайтом и спекулянтами билетов можно прочесть в большом материале "Санкт-Петербург.Ру" - "Первое мероприятие на «Зенит-арене» рискует превратиться в столпотворение из-за липовых билетов".

В конце января стало известно, что первые три официальных матча на «Зенит-арене» пройдут 21 апреля, 5 и 17 мая 2017 года. «Зенит» сразится с «Уралом», «Тереком» и «Краснодаром».