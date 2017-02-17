Футбольные фанаты совершат крестный ход у Исаакия за передачу собора РПЦ

В воскресенье, 19 февраля, после божественной литургии вокруг Исаакиевского собора состоится крестный ход в поддержку передачи собора Русской Православной церкви (РПЦ). сообщает «Невский Фронт».

Футбольные фанаты с флагами и атрибутикой пройдут колонной вокруг Исаакия, вместе со священнослужителями, общественными организациями и прихожанами собора.

Колонну возглавит его высокопреосвященство, епископ Царскосельский Маркелл.

Начало шествия ожидается в 10:30.

«Невский фронт» — крупнейшее и старейшее объединение болельщиков «Зенита», в декабре 1999 года официально зарегистрированное как региональная общественная организация.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», Петербургская епархия РПЦ в этом году не будет отмечать Международный день православной молодежи, который ежегодно собирает около пяти тыс. человек.

По информации СМИ, митрополит Варсонофий отменил все запланированные праздничные события и отдал распоряжение вывести молодежь 19 февраля на крестный ход вокруг Исаакиевского собора. Таким образом, по мнению журналистов, Церковь попробует отыграться за малолюдное церковное шествие, прошедшее в прошлое воскресенье, 12 февраля.

Тем временем, акция против передачи собора РПЦ 12 февраля у Исаакия собрала около 2 тыс. человек.