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Диакон Владимир Василик: Хулителям Путина - место у параши

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© Фото: pravoslavie.ru

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Доцент СПбГУ высказался в защиту создания закона о защите чести и достоинства президента России.

Доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, член Синодальной богослужебной комиссии диакон Владимир Василик высказал слова поддержки идее создания закона о защите чести и достоинства президента России. Он также упомянул фамилии депутатов петербургского ЗакСа, которые организовывали акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ.

«Следует признать, что без закона о защите чести Президента нельзя внушить уважение к власть предержащим, нельзя расчистить наше медийное пространство от тонн навоза, который вываливают на власть познеры, быковы, вишневские, резники и прочие. Имя им - легион. Легион пачкунов должны знать свое место. В противном случае им будет уготовано место у параши», - приводит слова Василика «Русская народная линия».

Накануне, 15 февраля, стало известно, что в Петербурге вновь планируется акция против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). Такое решение принял комитет в защиту собора, сообщает «Росбалт» со ссылкой на члена «Открытой России» Андрея Пивоварова.

По его словам, мероприятие пройдет в форме митинга 19 марта. Заявка на него будет подана в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Во время акции планируется сбор подписей под петицией против передачи собора.


Акция у Исаакиевского собора 12 февраля 2017 года. Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"
 

Также стало известно, что Петербургская епархия РПЦ в этом году не будет отмечать Международный день православной молодежи, который ежегодно собирает около пяти тыс. человек.
По информации «Новой газеты», митрополит Варсонофий отменил все запланированные праздничные события и отдал распоряжение вывести молодежь 19 февраля на крестный ход вокруг Исаакиевского собора. Таким образом, по мнению издания, Церковь попробует отыграться за малолюдное церковное шествие, прошедшее в прошлое воскресенье, 12 февраля.

В январе Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Причем дата распоряжения еще прошлогодняя - 30 декабря, когда впервые появились слухи о передаче Исаакия церкви. Известие о передаче Исаакия РПЦ вызвало широкое общественное негодование. В акции на Марсовом поле, которая состоялась в формате встречи депутатов с избирателями 28 февраля, собралось около 2 тыс. человек. Примерно столько же горожан было на подобной акции 12 февраля у Исаакиевского собора.

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