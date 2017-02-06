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Вынесен первый приговор по статье о недоносительстве из «пакета Яровой»

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Житель Астрахани получил штраф в 70 тысяч рублей.

Кировский районный суд Астрахани в понедельник,6 февраля, признал местного жителя Улукбека Гафурова виновным в несообщении о преступлении (ст. 205.6 УК РФ) и приговорил его  к штрафу в 70 тысяч рублей. Этот приговор стал первым в России, вынесенным по статье о недоносительстве, который входит в так называемый «пакет Яровой».

По словам областного прокурора Юлии Свитины, Гафуров был в курсе, что его знакомый прошел подготовку в лагере боевиков и воевал на стороне террористов, но не сообщил об этом в правоохранительные органы, передает «Медуза».

Ранее знакомый Гафурова гражданин Киргизии Равшан Акбаров  был приговорен к 8 годам колонии за участие в незаконном вооруженном формировании. Вердикт суда по его делу был вынесен в конце 2016 года.

В январе сообщалось, что в России возбуждено первое уголовное дело по статье о «недоносительстве». Фигурантом дела, по данным  СМИ, стал один из жителей Чечни.

Пакет «антитеррористических поправок», в которых включена статья «о несообщении о преступлении», разработали депутаты Госдумы Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров. Президент России Владимир Путин подписал  так называемый «пакет Яровой» в июле минувшего года.

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