Священника Грозовского приговорили к 14 годам тюрьмы за педофилию

Приозерский суд Ленобласти приговорил священника Глеба Грозовского к 14 годам колонии строгого режима, передает корреспондент «Санкт-Петербург.ру». Священник признан виновным в педофилии.

Также Грозовскому дали год ограничения свободы с запретом на выезд за пределы Гатчинского муниципального образования. Кроме того, священник должен выплатить компенсации трем потерпевшим семьям по 400 тыс. рублей. Грозовский имеет право обжаловать приговор за 10 дней. Ему засчитали содержание в изоляторе с сентября 2014 года.

Грозовского обвиняли в растлении трех школьниц в возрасте 9-12 лет в детских лагерях в Ленобласти и Греции. В 2013 году священник уехал из России в Израиль в командировку, еще до того, как стал фигурантом уголовного дела. Возвращаться он отказался, и его объявили в международный розыск.

В 2014 году Генпрокуратура направила в Израиль запрос о выдаче священника. Тогда же в сентябре его задержали в Израиле, а в 2015 году решили экстрадировать. В 2016 году Грозовский оказался в России, где его этапировали из Москвы в Петербург, в тот же день следствие предъявило ему обвинение в совершении преступлений сексуального характера в отношении трех школьниц.

Сам священник не признавал себя виновным. Свое дело он считал сфабрикованным.