В Исаакие закрыли отдел по взаимодействию с РПЦ

В Исаакиевском соборе закрыли отдел по взаимодействию с Руссской православной церквью. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу музея.

Отделом руководила Таисия Бартова-Грозовская, занимавшая также пост заместителя директора. Она также является родственницей священника Глеба Грозовского.

Как пояснили в музее, Бартова-Грозовская уволилась одновременно с директором Николаем Буровым, вместе с ее уходом закрылся и отдел по взаимодействию с РПЦ.

"Это решение прежнего руководства, сейчас взаимодействием с РПЦ занимаются все подразделения музея. Закрывшийся отдел, в частности, занимался встречей делегаций", - отметили в пресс-службе.

В начале января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. После этого Смольный опубликовал документ с планом передачи собора, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи - неофициальный.

Сам Полтавченко также подтвердил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017), который проходил в начале июня, что администрация Северной столицы до сих пор не получила заявку от РПЦ на передачу собора. Исаакий могут передать церкви только в случае получения соответствующей заявки.