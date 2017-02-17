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Арест обвиняемого в педофилии священника Грозовского продлен на три месяца

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© Фото: Александра Будер / "Медиазона"

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Он останется под стражей в "Крестах" до 21 мая включительно.

Петербургский городской суд в пятницу, 17 февраля, на три месяца продлил арест священника Глеба Грозовского, которого обвиняют в педофилии. Он останется под стражей в "Крестах" до 21 мая включительно, передает корреспондент «Санкт-Петербург.ру».

Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме в связи с наличием в материалах дела данных о несовершеннолетних потерпевших.

Ранее сообщалось, что священнику было предъявлено обвинение в окончательном виде. Адвокат Михаил Уткин уточнял, что Грозовский отказался знакомиться с материалами уголовного дела.

Священнослужитель обвиняется в надругательстве над несколькими несовершеннолетними в детских лагерях в Ленинградской области и Греции.

После начала расследования Грозовский уехал из России в Израиль, после чего был объявлен в международный розыск. В апреле 2014 года Генпрокуратура РФ направила в Израиль запрос о его выдаче, который был удовлетворен в сентябре 2016 года.

В сентябре 2016 года Грозовского этапировали из Москвы в Петербург, в тот же день следствие предъявило ему обвинение в совершении преступлений сексуального характера в отношении трех школьниц.

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