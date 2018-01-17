Картина дня: срок Грозовского, предстоящий визит Путина и погода на февраль

Самой популярной темой дня, по данным системы «Монитор», стало решение суда по священнику-педофилу Глебу Грозовскому. Первыми это событие осветили Пятый канал (9:45), «47 News» (9:50) и «Санкт-Петербург.ру» (10:05).

Суд признал мужчину виновным в растлении трех девочек и отправил его в колонию строгого режима на 14 лет. Также священнику дали год ограничения свободы с запретом на выезд за пределы Гатчинского муниципального образования и обязали выплатить по 400 тыс. рублей трем потерпевшим семьям.

Второй заметной темой дня по «Монитору» стал предстоящий визит президента России Владимира Путина на юбилей прорыва блокады Ленинграда. Быстрее всех о готовящейся поездке написали «Невские новости» (14:20), «Деловой Петербург» (16:25) и «Регнум» (16:55).

В четверг, 18 января, глава государства примет участие в траурной церемонии возложения цветов на Пискаревском кладбище в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда. Затем Путин осмотрит экспозицию нового музея-панорамы «Прорыв», встретится с ветеранами Великой Отечественной войны, патриотическими организациями и поисковым отрядом «Шлиссельбург».

Третьей важной темой, по данным «Монитор», стал прогноз главного синоптика города на февраль. Первыми об этом написали «Санкт-Петербург.ру» (10:45), «Невские новости» (11:00) и «Газета.Спб» (11:00).

Александр Колесов считает, что в последний зимний месяц в городе на Неве температура воздуха будет выше нормы на 1-2 градуса. Во второй половине месяца будет становиться все теплее. Синоптик пояснил, что погода в регионе зависит от Атлантических циклонов, и для солнечной погоды нужен приход Сибирского антициклона.

Самыми оперативными СМИ стали Пятый канал, «Фонтанка.ру» и «Деловой Петербург».