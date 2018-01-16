Картина дня: поножовщина в Перми, онлайн-музей Бродского и смерть Долорес О'Риордан

Самой популярной темой дня, по данным «Монитора», стала поножовщина в школе №127 в Перми. Больше других в Петербурге об этом писали Пятый канал, «Фонтанка.ру» и «Деловой Петербург».

Двое подростков 15 января напали с ножами на учительницу и учеников. Пострадали 15 человек, учительницу и одного из учеников с ранениями в шею доставили в больницу. Нападавших задержали, один из них – бывший ученик школы. По данным МВД, один из нападавших состоял на учете в психоневролгическом диспансере, оба они интересовались насилием в школе, в том числе трагедией в американской школе Колумбайн. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на массовое убийство.

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Вторая заметная тема дня – открытие в Петербурге виртуального музея Иосифа Бродского. Быстрее других в Петербурге об этом сообщили Пятый канал, «Санкт-Петербург.ру» и ИА REGNUM.

В онлайн-музее рассказывается о жизни и творчестве «ленинградского тунеядца», ставшего Нобелевским лауреатом. На сайте представлены как широко известные факты о поэте и его близких, так и впервые публикуемые материалы. К примеру, фотокарточки с первых публичных чтений стихов, где Бродского слушали всего 15 человек, а также школьные тетради Нобелевского лауреата.

Реальный музей Бродского находится в доме 28 по Литейному проспекту, где поэт жил до 1972 года. Доступ туда был открыт всего на один день в 2015 году, периодически там проходят творческие вечера. Выставить постоянную экспозицию не удается из-за бывшей соседки литератора, которая не желает продавать свою комнату и выступает против музея.

Третьей темой дня, по данным «Монитора», стала смерть солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан. Среди первых в Петербурге об этом сообщили Пятый канал, MR7 и «Невские новости».

Певица неожиданно скончалась 15 января в Лондоне. Она приехала, чтобы записать песню – как позже стало известно, новую версию своего хита Zombie. О причинах ее смерти до сих пор не сообщается: полиция назвала гибель О’Риордан необъяснимой.

Британский портал TMZ сообщил, что в последнее время певица была в депрессии и страдала от болей в спине. Выступления The Cranberries отменялись из-за плохого самочувствия вокалистки. Также сообщалось, что в 2013 году О’Риордан пыталась покончить с собой, и тогда у нее диагностировали маниакально-депрессивный психоз.

Самыми оперативными в Петербурге оказались Пятый канал, «Фонтанка.ру» и «Деловой Петербург».

Фото дня, найденное в Instagram по тегу #spbru – нарядная Дворцовая набережная от фотографа Олега Волоховича.