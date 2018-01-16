В Петербурге создали виртуальный музей Иосифа Бродского, который рассказывает о жизни и творчестве «ленинградского тунеядца», ставшего Нобелевским лауреатом, сообщил в своем Facebook председатель попечительского совета организации Максим Левченко.

Контент Brodsky.online делится на несколько разделов – «Линия жизни» (биографические сведения), «Круг поэта» (сведения о друзьях нобелиата), «Планета Бродского» (информация о странах, где жил Бродский, и путешествиях).

На сайте представлены как широко известные факты о поэте и его близких, так и впервые публикуемые материалы. К примеру, фотокарточки с первых публичных чтений стихов, где Бродского слушали всего 15 человек, а также школьные тетради Нобелевского лауреата.

«Суть – в постоянном обновлении контента. Мы специально не опубликовали сразу все самое ударное. Многое в новом контенте будет авторским: мы будем сами фотографировать, брать интервью, находить архивные материалы», – рассказал редактор портала Павел Котляр.

Реальный музей Бродского находится в доме 28 по Литейному проспекту, где поэт жил до 1972 года. Доступ туда был открыт всего на один день в 2015 году, периодически там проходят творческие вечера. Выставить постоянную экспозицию не удается из-за бывшей соседки литератора, которая не желает продавать свою комнату и выступает против музея.