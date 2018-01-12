Картина дня: парковка в Пулково, большое ДТП и "украинский след" в Сирии

Самой обсуждаемой темой дня, по данным «Монитора», стало ужесточение правил парковки в Пулково. Оперативнее других в Петербурге об этом сообщили «Деловой Петербург», ИА REGNUM и «Аргументы и факты в Петербурге».

На въезде к зоне парковок аэропорта P1, P2 и P3 появился дополнительный шлагбаум. После проезда через него в течение 15 минут необходимо разместить автомобиль на специально отведенном месте. В противном случае за сквозной проезд придется платить.

Нахождение в зоне платной парковки в течение 15 минут обойдется в 200 рублей, если машина задержалась в Пулково от 16 до 30 минут, то нужно заплатить уже 700 рублей. Каждые последующие полчаса стоянки обойдутся в эту же сумму.

Второй заметной темой в Петербурге стало ДТП с маршруткой и фурой в Колпинском районе. Первыми об этом сообщили Пятый канал, «Водитель Петербурга» и «Фонтанка.ру».

Инцидент произошел на пересечении Софийской улицы и Колпинского шоссе. Водитель большегруза, выехав на площадь с круговым движением, остановился в крайнем правом ряду, чтобы осмотреть автомобиль. Когда он вернулся в кабину, в него влетела маршрутка №293. Пострадали 12 человек, из них двоих – водителя маршрутки и пассажира – пришлось в тяжелом состоянии доставить в больницу на вертолете.

Еще одна заметная тема связана с вопросами по ситуации в Сирии. В частности, 12 января Минобороны РФ рассказало подробности о дронах, атаковавших российскую базу Хмеймим. Быстрее других в Петербурге об этом сообщили Пятый канал, «Санкт-Петербург.ру» и «Фонтанка.ру».

Начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба России Александр Новиков рассказал о возможном наличии «украинского следа» в деле об атаке дронов на базы в Сирии. По его словам, в качестве основы для взрывчатки использовался ТЭН, который нельзя изготовить в кустарных условиях. Сейчас специалисты устанавливают страну-производителя данного вещества. Известно, что один из заводов по производству реактива находится в украинском городе Шостка. На Украине отвергают свою причастность, называя подобные сообщения «информационной атакой».

Самыми оперативными СМИ Петербурга оказались Пятый канал, «Деловой Петербург» и «Невские новости».

Фото дня, найденное в Instagram по тегу #spbru, – снимок с колоннады Исаакиевского собора от пользователя bezumiya.