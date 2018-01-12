Украина опровергла причастность к атакам дронов на российские базы в Сирии

В Минобороны Украины назвали информационной атакой сообщения о причастности Киева к атакам беспилотников на аэродром Хмеймим в Сирии, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря министра обороны Викторию Кушнир.

«Это ничто иное как очередная информационная атака. Мы отвергаем эти обвинения», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба России Александр Новиков рассказал о наличии «украинского следа» в деле об атаке дронов на базы в Сирии. По его словам, в качестве основы для взрывчатки использовался ТЭН, который нельзя изготовить в кустарных условиях. Сейчас специалисты устанавливают страну-производителя данного вещества. Известно, что один из заводов по производству реактива находится в украинском городе Шостка.

Атака беспилотников на авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе случилась в ночь на 6 января. Дроны были запущены из юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб», которая контролируется так называемой умеренной оппозицией. В итоге российским военным удалось установить контроль над шестью беспилотниками, остальные дроны уничтожили с помощью зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».