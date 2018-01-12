В аэропорту Пулково ужесточили правила парковки

В Пулково установили новый дополнительный шлагбаум на въезде к зоне парковок P1, P2 и P3, сообщает официальный сайт аэропорта. После проезда через шлагбаум в течение 15 минут необходимо разместить автомобиль на специально отведенном месте. Если машина не установлена на одну из парковок, за сквозной проезд в транзитной зоне придется заплатить.

Нахождение в зоне платной парковки в течение 15 минут обойдется в 200 рублей, если машина задержалась в Пулково от 16 до 30 минут, то нужно заплатить уже 700 рублей. Каждые последующие полчаса стоянки обойдутся в эту же сумму.

С 1 ноября 2017 года в Пулково увеличили время бесплатной парковки у терминала с 10 до 15 минут. Ранее автомобилисты жаловались, что не успевают уложиться в бесплатные десять минут. Особое возмущение водителей вызывал штраф за опоздание, который в любом случае равнялся тысяче рублей.

На эту проблему обратил внимание вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. По его словам, у пассажиров и водителей вызывал напряжение не только высокий тариф, но и сбои в работе выпускающих шлагбаумов.

Фото: пресс-служба Пулково