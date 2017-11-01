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В Пулково увеличилось время бесплатного нахождения автомобилей у терминала

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© Фото: dp.ru

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Это связано с окончанием туристического сезона.

В  Пулково время бесплатного нахождения автомобилей в зоне подъезда к централизованному пассажирскому терминалу увеличено с 10 до 15 минут, сообщают в пресс-службе петербургского аэропорта.

В связи с окончанием туристического сезона нагрузка на привокзальную зону аэропорта снизилась. При этом зимой дорожная ситуация осложняется из-за неблагоприятных погодных условий.

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В начале лета 2017 года время бесплатной парковки в аэропорту Пулково сокращали с 15 до 10 минут, а в случае «опоздания» необходимо платить одну тысячу рублей. Автомобилисты сообщали, что за 10 минут из-за заторов невозможно успеть высадить или забрать пассажира. Кроме того, число пропускных пунктов и полос для движения не позволяют за 10 минут подъехать к аэропорту и покинуть его. Поэтому автомобилисты вынуждены были останавливаться на проезжей части, препятствуя движению остальных.

Позже,6 сентября, парковку в Пулково раскритиковал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Он заявлял, что у пассажиров и водителей вызывает напряжение не только высокий тариф, но и сбои в работе выпускающих шлагбаумов. Кроме того, многие из клиентов аэропорта не знают, что на территории парковочных комплексов Пулково есть возможность оставить автомобиль за 100-250 рублей/час, а для такси действует специальный тариф 20 рублей/час.

Также сообщалось, что ограничение времени приводит к большим пробкам.

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