В атаке дронов на российские базы в Сирии нашли украинский след

Беспилотники, атаковавшие российские базы в Сирии, несли боеприпасы со взрывчаткой, которую производят в ряде государств, в том числе и в Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления строительства и развития БПЛА Генштаба Александра Новикова.

По словам генерал-майора, в качестве основы для взрывчатки использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Это вещество нельзя изготовить в кустарных условиях или извлечь из других боеприпасов. Сейчас специалисты пытаются установить страну-изготовителя. Известно, что один из заводов по производству таких реактивов находится в украинском городе Шостка.

В ночь на 6 января боевики попытались атаковать пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и авиабазу Хмеймим, запустив беспилотники из юго-западной части зоны деэскалации "Идлиб". Для атаки террористы использовали 13 ударных дронов. Семь из них удалось уничтожить с помощью зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". Над остальными удалось установить контроль.