ГУ МВД: При столкновении маршрутки с фурой на юге Петербурга пострадали 12 человек

На пересечении Софийской улицы и Колпинского шоссе маршрутка столкнулась с большегрузом, 12 человек пострадали, сообщили в ГУ МВД по Петербургу.

По предварительным данным, большегруз выехал на площадь с круговым движением, остановился в крайнем правом ряду для осмотра автомобиля. Затем водитель вернулся в кабину, и тогда в него сзади влетела маршрутка №293.

Травмы получили 12 человек, включая водителя маршрутного автобуса. Его состояние, как и еще одного пассажира, оценивается как тяжелое, еще 10 – в состоянии средней степени тяжести. Двух тяжело раненых переправили в больницу вертолетом, остальные пострадавшие также госпитализированы.