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Картина дня: теракт или не теракт?

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© Фото: Александр Гальперин / РИА "Новости"

Темы дня

Внимание петербургских СМИ сфокусировано на взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте 27 декабря.

Главные темы дня, по данным «Монитора», стали новости, связаны со взрывом в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте.

Петербургские СМИ мгновенно отреагировали на произошедшее вечером 27 декабря. Одними из первых об этом сообщили «Фонтанка.ру», «Росбалт» и телеканал «78».

«Самодельное взрывное устройство» сработало в камере хранения «Перекрестка» вечером 27 декабря. В результате происшествия пострадали 13 человек, девять из них попали в больницу, все остались живы. Взрывом задело кассовый аппарат, обрушений не было.

Один из вопросов, которым задались петербургские СМИ – был ли это теракт. Следственный комитет России возбудил дело по статье «Покушение на убийство», но версии теракта не исключал. Первыми об этом написали «Невские новости», ИА REGNUM и «Фонтанка.ру».

Тем не менее, президент России Владимир Путин назвал произошедшее именно террористическим актом. Первыми в Петербурге об этом сообщили «Фонтанка.ру», Пятый канал и 47news.

«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт», – сказал Путин на церемонии награждения военных, отличившихся в Сирии. Он добавил, что что поручил ФСБ «действовать строго в рамках закона» при задержании предполагаемых террористов, и боевиков нужно «ликвидировать» только при угрозе жизни сотрудников правоохранительных органов.

Много внимания СМИ уделили пострадавшим при взрыве: подсчитывали количество, публиковали их свидетельства. В Смольном сообщили, что в общей сложности пострадали 13 человек. Первыми данные Смольного огласили ЗАКС.Ру, «Фонтанка.ру» и 47news.

По последним данным за медицинской помощью обращались 14 человек, один из них отказался от нее на месте. Пострадавших доставили в Александровскую, Елизаветинскую, Мариинскую больницы. Состояние шести из них оценивается как средней тяжести.

Пострадавшим при взрыве правительство Петербурга обещает выплатит 300 тыс. рублей. Среди первых об этом рассказали MR7, «Невские новости» и Пятый канал.

Сумму выплат огласил пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов. «Сумма выплат составит 300 тыс. рублей каждому из пострадавших. Выплаты будут произведены из резервного фонда губернатора Петербурга», – написал он в Twitter.

Самые оперативные СМИ, по данным «Монитора» – Пятый канал, «Деловой Петербург» и «Фонтанка.ру».

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