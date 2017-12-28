Пострадавшим при взрыве в «Перекрестке» выплатят по 300 тыс. рублей

Пострадавшим при взрыве в супермаркете «Перекресток» на площади Калинина выплатят по 300 тыс. рублей, сообщил в Twitter пресс-секретарь губернатора Северной столицы Андрей Кибитов.

«Сумма выплат составит 300 тыс. рублей каждому из пострадавших. Выплаты будут произведены из резервного фонда губернатора Петербурга», – подчеркнул Кибитов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал инцидент в магазине терактом. Он поручил ФСБ «действовать строго в рамках закона» при задержании предполагаемых террористов.

Взрыв в «Перекрестке» произошел 27 декабря около семи часов вечера. В камере хранения магазина сработало самодельное взрывное устройство. В результате происшествия ранения получили 13 человек, восемь из них госпитализированы.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом». Правоохранители подчеркивают, что бомба, мощность которой эквивалентна 200 гр. тротила, была начинена поражающими элементами.