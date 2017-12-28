При взрыве в «Перекрестке» пострадали 13 человек

Общее количество пострадавших при взрыве в супермаркете «Перекресток» на площади Калинина достигло 13 человек, сообщила в своем Twitter вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

«Из них от госпитализации отказались: пять пострадавших. Остаются в стационарах: средней тяжести – пять, в удовлетворительной – три», – сказала Митянина.

Взрыв произошел 27 декабря около семи часов вечера. В камере хранения магазина взорвалось самодельное взрывное устройство. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом». Следователи подчеркивают, что бомба, мощность которой эквивалентна 200 гр. тротила, была начинена поражающими элементами.