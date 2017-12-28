Путин: В петербургском «Перекрестке» произошел теракт

Президент России Владимир Путин заявил, что в петербургском супермаркете «Перекресток» на площади Калинина произошел теракт. Об этом глава государства рассказал на церемонии награждения военных, отличившихся в Сирии.

«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт», – сказал Путин собравшимся.

Российский лидер добавил, что поручил ФСБ «действовать строго в рамках закона» при задержании предполагаемых террористов. По его словам, боевиков нужно «ликвидировать» только при угрозе жизни сотрудников правоохранительных органов.

Взрыв в «Перекрестке» произошел 27 декабря около семи часов вечера. В камере хранения магазина взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате происшествия ранения получили 13 человек, восемь из них госпитализированы.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом». Правоохранители подчеркивают, что бомба, мощность которой эквивалентна 200 гр. тротила, была начинена поражающими элементами.