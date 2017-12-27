По факту взрыва в «Перекрестке» возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в магазине «Перекресток» на площади Калинина, сообщает ГСУ СК РФ по Петербургу. В ведомстве подчеркнули, что дело открыто по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».

По предварительным данным, 27 декабря в помещении магазина произошел взрыв самодельного взрывного устройства, эквивалентный по мощности 200 гр. тротила. Устройство было начинено поражающими элементами. Четыре человека были госпитализированы.

Как рассказали «Санкт-Петербург.ру» в МЧС, в «Перекрестке» произошел хлопок, который не вызвал пожара. Из помещения оперативно эвакуировали пятьдесят человек. Сейчас на месте происшествия продолжают работать кинологи, спасатели и ОМОН. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко уже поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве.