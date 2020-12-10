Гастрономический фестиваль попал в список лучших событий страны

В Ленинградской области прошёл гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса», который стал лучшим и попал в список первых в топе событий России 2020 года.

В финальном этапе Национальной премии в сфере событий туризма "Russian Event Awards-2020" регион смог получить гран-при.

Церемония по награждению лауреатов премии Russian Event Awards-2020 была организована в городе Екатеринбург, сегодня, в четверг, 10 декабря. Соответственно, Ленинградская область получила свою награду за победу в номинации "Лучшее событие в области гастрономического туризма".

В ноябре Санкт-Петербург.ру сообщал, что Северная столица получила, так называемый, "туристический оскар" World Travel Awards.