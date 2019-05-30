Куда сходить в Петербурге в июне 2019 года

Фестиваль «Петербургская ярмарка» – 1 и 2 июня

Фестиваль хендмейда, на котором соберутся сотни мастеров, тысячи посетителей и десятки тысяч удивительных и оригинальных товаров.

Что ждет гостей: авторская кухня и эко-еда, натуральные фермерские продукты, украшения и аксессуары ручной работы, одежда от начинающих дизайнеров, керамика, предметы интерьера и другие товары, выступления театров, программа для детей, живая музыка.

Также на фестивале пройдут лекции и мастер-классы от гуру различных ремесел.

Группа во «ВКонтакте»

Где: Artplay (Красногвардейская пл., 3)

Когда: 1 и 2 июня с 12:00 до 21:00

Сколько: бесплатно

Фото: vk.com/evnthandmade

Фестиваль воздушных змеев «Фортолет» – 1 и 2 июня

На два дня небо над фортом «Константин» в Кронштадте превратится в яркое и красочное полотно, когда гигантские воздушные змеи взлетят ввысь – участники фестиваля из разных стран представят свои лучшие творения всех цветов и форм.

Организаторы обещают атмосферу праздника: отличную музыку, искренние улыбки и массу веселья. Вход со своим воздушным змеем свободный.

Страница во «ВКонтакте»

Где: г. Кронштадт, форт «Константин»

Когда: 1 и 2 июня в 12:00 до 18:00

Сколько: 300 рублей, дети до 12 лет – бесплатно

Фото: vk.com/fortolet

Фильм «Люди Икс: Тёмный Феникс» – с 6 июня

Джин Грей обретает невероятные суперспособности, которые меняют ее и превращают в Темного Феникса. Теперь Людям Икс придется решить, что важнее для них – жизнь члена команды или всех людей, живущих в мире.

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Когда: с 6 июня

Фото: kinopoisk.ru

Концерт Скриптонита – 8 июня

В клубе A2 Green Concert Скриптонит представит петербуржцам свой проект новый проект – Gruppa Skryptonite. Адиль вместе с другими музыкантами исполнит новые хиты, в том числе трек «Podruga», а также сыграет песни в новой аранжировке.

Билеты на kassir.ru

Где: клуб A2 Green Concert (пр. Медиков, 3)

Когда: 8 июня в 20:00

Сколько: от 1800 рублей

Фото: vk.com/scriptonite

Концерт группы Kiss – 11 июня

Группа Kiss – это 45-летняя история, броский мейк-ап и более 100 млн пластинок, практически каждая из которых заработала платиновый или золотой статус. Но пришло время ставить точку.

Музыканты едут в финальный тур End Of The Road Tour и анонсируют самое масштабное шоу из всех, что они делали.

Билеты на сайте «Ледового Дворца»

Где: СКК «Ледовый Дворец» (пр. Пятилеток, 1)

Когда: 11 июня в 20:00

Сколько: от 3500 рублей

Фото: kissonline.com

VI стендап-фестиваль SPB 2K19 – с 14 по 16 июня

С 14 по 16 июня на перекрытой улице Рубинштейна с Невского проспекта до улицы Щербакова комики со всей России и зарубежных стран смогут заявить о себе и выступить с монологом в одном из двадцати баров.

У номеров нет ограничений по жанру и формату. Единственное условие для выступающих – рассмешить публику. Оценивать их будут редакторы и авторы телеканала ТНТ.

Гостей фестиваля ждут развлечения на улице: арт-объекты и уличные спектакли, шоу иллюзионистов, кинопоказы под открытым небом. Каждый вечер в 20:00 на парковке ТЦ «Пассаж» будет проходить гала-концерт, на котором выступят лучшие комики по результатам дня, а также хедлайнеры шоу Stand Up.

Сайт

Где: ул. Рубинштейна

Когда: 14 июня с 16:00 до 23:00, с 15 по 16 июня с 12:00 до 23:00

Сколько: бесплатно

Фото: vk.com/standupspb

Фестиваль татуировки – с 14 по 16 июня

На фестиваль съедутся более 500 художников из разных стран, каждый – обладатель уникальной техники, стиля и своего видения нательного рисунка. Для мастеров пройдут закрытые мастер-классы и открытые конференции. Здесь же можно будет найти модель и что-нибудь кому-нибудь набить.

Для поклонников тату-культуры это шанс обзавестись новым рисунком или вместе со своим мастером победить в конкурсе татуировки.

Сайт

Где: клуб А2 Green Concert (пр. Медиков, 3)

Когда: 14 июня с 13:00 до 22:00, 15 июня с 12:00 до 22:00, 16 июня с 12:00 до 21:00

Сколько: от 1000 рублей

Фото: организаторы мероприятия

Фестиваль Viva Italia – с 20 по 23 июня

Фестиваль итальянской культуры, моды и гастрономии нацелен на обмен культурными традициями, развитие туризма и торговли между Россией и Италией.

Здесь будут: живая музыка, любимые фильмы, вкусная еда и большая ярмарка итальянских товаров – в области beauty- и fashion-индустрии, дизайна и ювелирного искусства, туризма и недвижимости.

Сайт

Где: Дворец князя Александра Безбородко – Музей связи им. Александра Попова (Почтамтский пер., 4)

Когда: с 20 по 23 июня с 11:00 до 20:00

Сколько: бесплатно (нужно зарегистрироваться на сайте)

Фото: pixabay.com

Мультфильм «История игрушек 4» – с 20 июня

Астронавт Базз, ковбой Вуди, пёс Слинки, тиранозавр Рекс и вся команда игрушек снова вместе. С тех пор, как Энди поступил в колледж, игрушки поселились в доме своей новой хозяйки Бонни, которая вот-вот пойдет в детский сад.

Первый день в детском саду положит начало череде событий, в которой найдется место и путешествиям с погонями, и знакомству с новыми игрушками, и встречам с некоторыми из старых друзей и даже романтической истории.

Жанр: мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный

Когда: с 20 июня

Фото: imdb.com

Праздник «Алые паруса – 2019» – 23 июня

Праздник выпускников в этом году выпал на ночь с 23 на 24 июня. Он будет шестым по счету. Сначала на Дворцовой площади пройдет концерт с участием звезд эстрады. Приглашения на музыкальное шоу получат, в первую очередь, выпускники.

После полуночи праздник продолжится в акватории: под залпы салюта по Неве пройдет фрегат с алыми парусами. В этом году зрители увидят новый корабль – бриг «Россия». Гулянья обычно длятся до утра.

Группа во «ВКонтакте»

Где: Дворцовая пл.

Когда: 23 июня с 22:00 до 06:00

Сколько: бесплатно

Фото: vk.com/parusa5tv

Фильм «Битва за Землю» – с 27 июня

Мы всегда знали, что не одни в этом мире. Мы отправляли сигналы в надежде получить ответ. И нас услышали. Пришельцы захватили Землю и установили свое правительство. Сотовая связь и интернет отключены, электронные библиотеки уничтожены.

Осталась последняя надежда – сопротивление – те, у кого нет имени, невидимые для системы.

Жанр: фантастика, триллер

Когда: с 27 июня

Фото: imdb.com

Фильм «Проклятие Аннабель 3» – с 27 июня

Чтобы удержать одержимую куклу Аннабель от дальнейших разрушений и хаоса, демонологи Эд и Лоррейн Уоррены приносят ее в запертую комнату артефактов в своем доме и помещают в «надежное» освященное стекло.

Однако даже взаперти Аннабель способна на многое: обитателей дома ждет ночь ужаса, когда кукла пробудит злых духов комнаты. Их новые мишени – десятилетняя дочь Уорренов Джуди и ее друзья.

Жанр: ужасы, триллер, детектив

Когда: с 27 июня

Фото: imdb.com

Фильм «Собачья жизнь 2» – с 27 июня

История, которая отражает простую истину – собака находит смысл своего собственного существования в жизни людей, которых встречает.

Когда: с 27 июня

Фото: imdb.com