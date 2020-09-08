31 декабря может стать выходным

В министерстве труда подготовлен проект постановления правительства РФ, который подразумевает перенос выходных дней в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Так, в следующем году каникулы планируются с 1 по 10 января. Дальнейшие праздничные и нерабочие дни намечены на 21,22,23 февраля и на 6,7,8 марта. В мае выходными будут дни с 1 по 3 число, а также дни с 8 по 10 мая.

Что касается следующих месяцев, то с 12 по 14 июня будут выходные праздничные дни, а также с 4 по 7 ноября россиян ждут сразу четыре нерабочих дня. Также ведомство предлагает установить 31 декабря 2021 года нерабочим днем.