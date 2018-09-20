Утвержден график переноса выходных дней на 2019 год

Минтруд России подготовил проект переноса выходных и праздничных дней в 2019 году. Он одобрен Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

Выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница). Предлагается перенести день отдыха с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.

Новогодние выходные в России продлятся десять дней, а майские – пять и четыре дней.

Таким образом, в 2019 году планируются следующие дни отдыха:

– Новогодние каникулы и Рождество Христово будут отмечаться с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года;

– День защитника Отечества – с 23 по 24 февраля;

– Международный женский день – с 8 по 10 марта;

– Праздник Весны и Труда – с 1 по 5 мая

– День Победы – с 9 по 12 мая;

– День России – 12 июня;

– День народного единства – со 2 по 4 ноября.

Ранее бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы, чтобы избежать роста смертности.

"Действительно, январь для нас – это тот месяц, когда идет еще дополнительная, к сожалению, смертность населения, вызванная, по моей оценке, длительными новогодними праздниками. Я всегда был сторонником того, что эти праздники нужно ввести в ту советскую обыденную систему, когда мы с вами 31-го в середине дня уходили с работы, ночью встречали Новый год, первого января отсыпались, а второго шли на работу", – заявил он.

Фото: rosmintrud.ru