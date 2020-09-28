Новый год начнется для россиян с длинных выходных

Министерства труда Российской Федерации подготовило график отдыха для россиян в новогодние праздники, который также был одобрен российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. Согласно ему, россиян в начале 2021 года ждет больше недели официального отдыха.

В Новом 2021 году каникулы в России начнутся 1 января и будут длиться до 10 января. С 1 по 8 января отмечаются праздники, Новый год и Рождество Христово, а 9 и 10 будут выходные дни. 31 декабря текущего, 2020 года, в соответствии с действующим законодательством, останется рабочим днем. В прошлом, 2019 году, 31 декабря также был рабочим днем, однако сокращенным.