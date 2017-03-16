Минтруд опубликовал график выходных и праздничных дней на 2018 год

Министерство труда России подготовило план выходных и праздничных дней на 2018 год с графиком переноса выходных. Об этом сообщают "Известия".

В министерстве предлагают следующий механизм переноса: выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая соответственно.

Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря 2018 года соответственно.

Согласно закону РФ, перед каждым праздничным днем рабочий день должен сокращаться на час. Ежегодно в России отмечают Новый год, Рождество, праздник Весны и Труда, День Победы, День России и День народного единства. Выходные дни будут установлены постановлением правительства. Сейчас Россия занимает первое место в мире по количеству нерабочих дней.

Таким образом получились следующие периоды отдыха россиян в 2018 году:

1. с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года (десять дней с субботы по понедельник),

2. с 23 по 25 февраля (три дня с пятницы по воскресенье),

3. с 8 по 11 марта (четыре дня с четверга по воскресенье),

4. с 29 апреля по 2 мая (четыре дня с воскресенья по среду),

5. один день 9 мая (среда),

6. с 10 по 12 июня (три дня с воскресенья по вторник),

7. с 3 по 5 ноября (три дня с субботы по понедельник).