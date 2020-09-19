Бедных россиян стало на 1,3 млн больше

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению и составила 19,9 млн человек. Об этом сообщает Росстат.

Уровень бедности в РФ во II квартале 2020 года вырос до 13,5% против 12,7% во II квартале 2019 года и 12,6% в I квартале 2020 года.

Реальные зарплаты россиян выросли на 2,9%. В ведомстве объясняют это тем, что средние и крупные предприятия меньше других пострадали от кризиса, а бюджетные организации и вовсе не прекращали выплаты.

В июле текущего года власти РФ выпустили указ о национальных целях до 2030 года, согласно которому уровень бедности в стране нужно сократить вдвое по сравнению с 2017 годом к 2030 году (ранее было к 2024).