Кудрин: У 19 млн россиян доход ниже прожиточного минимума

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что уровень бедности в стране остается высоким, хотя власти ожидают первый за четыре года рост реальных доходов населения и пенсионеров. Об этом он сказал на заседании в Государственной думе, сообщает «Интерфакс».

По его словам, доход ниже прожиточного минимума зафиксирован у 19,3 млн человек. Это составляет 13,2% всего населения страны.

Власти предполагают, что за восемь месяцев 2018 года реальные доходы населения выросли на 2,6%. Кудрин отметил, что суммарно за последние четыре года они снизились на 11%.

«Реальный рост размера пенсий в прошлом году тем не менее был уже положительный, составил 3,6% после двухлетнего перерыва, в течение которого и у пенсионеров, реальные доходы, к сожалению, снизились на 7,1%. В первые семь месяцев этого года мы тоже видим рост реальных доходов пенсионеров, это обнадеживает», – добавил Кудрин.