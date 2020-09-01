В России сокращается население

По прогнозам экспертов, россиян в 2020 году станет меньше на 158 тысяч человек, что станет максимумом за последние 14 лет. Более масштабное сокращение было зафиксировано только в 2006 году, когда население страны уменьшилось на 373,9 тысяч жителей.

В проекте единого плана правительства по достижению национальных целей развития России указано, что за период с января по июнь этого года по сравнению с тем же периодом 2019 года, на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции смертность в стране выросла на 3,1%, а рождаемость упала на 5,4%. По данным Росстата, только за первые шесть месяцев этого года естественная убыль населения составила 265,5 тысяч человек.

По мнению специалистов, выход на положительные темпы общего прироста населения после пандемии COVID-19 возможен лишь с 2022 года.

Другой национальной целью развития России является сокращение уровня бедности в два раза — до 6,5% к 2030 году. Сейчас, за 2020 год уровень бедности в стране (доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума) увеличился до 13,3%. Согласно последним данным Росстата, за чертой бедности в стране проживают 18,6 млн граждан (12,7% населения России). Реальные доходы россиян падают с момента присоединения Крыма и введения западных санкций.