Генпрокуратура проверяет высказывания Ксении Собчак о Крыме

Генпрокуратура РФ проверяет высказывания Ксении Собчак о Крыме. Ранее телеведущая и журналист, которая объявила о намерении участвовать в выборах президента в 2018 году, предложила провести на полуострове повторный референдум.

"Пока меня по-прежнему критикует часть либеральных журналистов, против меня уже идет работа "правоохранительных" органов. И это только один пример того, как сказать правду в нашей стране является, видимо, преступлением", - написала Собчак на своей странице в Instagram и добавила фотографию документа.

"То, что Россия нарушила Международный договор по Крыму в рамках будапештских соглашений, - это факт. Это правда! И получается, что говорить правду, - это экстремизм? Я не говорю уже о том, что мы не можем снять помещение для встречи со сторонниками ни в Москве, ни в Твери, везде в последний момент "ломается кондиционер" или появилось "срочное мероприятие". Как говорится, "Добро пожаловать в российскую политику, деточка!" - также рассказала Ксения Собчак.

В конце октября на своей пресс-конференции Собчак объявила, что Крым является украинским. "С точки зрения международного права, Крым - украинский. Мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы дали обещание, и мы это обещание не выполнили", - тогда сказала она.

Фото: Instagram / @xenia_sobchak