  • 25 Октябрь 2017
USD 26.10.2017 57.6140 +0.0288
USD ММВБ 18:17 57.70040  
EUR 26.10.2017 67.7713 +0.0857
EUR ММВБ 18:17 68.1510  
Нефть($) 24.10.2017 57.79 +0.82
Нефть(p) 24.10.2017 3329.51 +48.88

Ксения Собчак: Меня нельзя судить за слова о Крыме

Автор:


© Фото: Алексей Филиппов / РИА «Новости»

Темы дня

Ранее она заявила, что с точки зрения международного права, Крым - украинский.

Телеведущая и журналист Ксения Собчак, которая объявила о намерении участвовать в выборах президента в 2018 году, заявила, что ее нельзя судить за высказывание о том, что Крым по международному праву принадлежит Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Читайте также:

 «Грабли в профиль» и «провокационный фарс»: известные россияне о выдвижении Собчак в президенты

«В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе нет ни слова о констатации факта и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным. Судить меня за это нельзя и Сулеймана Кадырова нельзя тоже», - сказала Собчак.

На уголовное дело Кадырова после заявлений Собчак об украинском Крыме обратил внимание глава «Агоры» Павел Чиков, пишет «Медуза». По версии следствия, крымскотатарский активист призывал к нарушению территориальной целостности, потому что опубликовал видео с комментарием: «Я, Сулейман Кадыров, согласен: Крым - это Украина. Всегда таким был и будет. Спасибо автору за видео. Поддерживаю».

Собчак на своей пресс-конференции 24 октября заявила: «С точки зрения международного права, Крым - украинский. Мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы дали обещание, и мы это обещание не выполнили». Официально следственные органы пока никак не реагировали на высказывание Собчак.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Хэллоуин в Петербурге: 13 способов отметить самый страшный день в году

    День Всех Святых можно отпраздновать в клубах, барах, и даже библиотеках. «Санкт-Петербург.ру» расскажет где и как.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в октябре

    Посмотреть гардероб Владимира Маяковского, послушать нашумевшего Оксимирона, опьянеть от по-настоящему петербургского джазового спектакля или окунуться в страсть аргентинской ночи и танго - «Санкт-Петербург.ру» собрал все самое лучшее во втором осеннем месяце.

    читать далее →

    Пять бесплатных секций и студий для юных петербуржцев

    Актерскому мастерству, игре на музыкальных инструментах, авиамоделированию и многому другому школьники Северной столицы могут обучиться совершенно бесплатно. "Санкт-Петербург.ру" расскажет где.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    24.10.17
    Бренд качественной одежды из Петербурга
    23.10.17
    Как создать эффективную интернет рекламу своими силами?
    20.10.17
    Российские матрасы продолжают триумфальный парад в интернете
    20.10.17
    Экскурсии в ОАЭ – путешествие в настоящую сказку
    19.10.17
    Работа со счетчиками воды – занятие для профессионалов
    19.10.17
    Вагончик - готовое к эксплуатации сооружение для разных нужд
    18.10.17
    Купить дискеты? Еще возможно!
    11.10.17
    Рынок межкомнатных дверей Российской Федерации

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram