Ксения Собчак: Меня нельзя судить за слова о Крыме

Телеведущая и журналист Ксения Собчак, которая объявила о намерении участвовать в выборах президента в 2018 году, заявила, что ее нельзя судить за высказывание о том, что Крым по международному праву принадлежит Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе нет ни слова о констатации факта и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным. Судить меня за это нельзя и Сулеймана Кадырова нельзя тоже», - сказала Собчак.

На уголовное дело Кадырова после заявлений Собчак об украинском Крыме обратил внимание глава «Агоры» Павел Чиков, пишет «Медуза». По версии следствия, крымскотатарский активист призывал к нарушению территориальной целостности, потому что опубликовал видео с комментарием: «Я, Сулейман Кадыров, согласен: Крым - это Украина. Всегда таким был и будет. Спасибо автору за видео. Поддерживаю».

Собчак на своей пресс-конференции 24 октября заявила: «С точки зрения международного права, Крым - украинский. Мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы дали обещание, и мы это обещание не выполнили». Официально следственные органы пока никак не реагировали на высказывание Собчак.