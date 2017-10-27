Ксения Собчак предложила провести в Крыму повторный референдум

Телеведущая и журналист Ксения Собчак, которая объявила о намерении участвовать в выборах президента в 2018 году, предложила провести в Крыму повторный референдум. Об этом сообщает "Интерфакс".

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По ее словам, на полуострове должен пройти новый независимый референдум. "Россия нарушила международные обязательства, это основная точка отсчета. В Крыму живут русские люди, их там много. (...) Мы не можем отнестись к ним, как к субъектам геополитики. Плоха та политика, которая не для людей", - сказала Собчак на встрече с журналистами и сторонниками в Екатеринбурге.

"Я вижу выход из кризисной и несправедливой ситуации через новый референдум, который подразумевает разные точки зрения", - сказала она. Собчак также заявила, что не будет вести агитацию в Крыму.

Ранее, 24 октября, на своей пресс-конференции Собчак объявила, что Крым является украинским. "С точки зрения международного права, Крым - украинский. Мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы дали обещание, и мы это обещание не выполнили", - тогда сказала она.