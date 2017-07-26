Резник предложил создать комиссию по расследованию задержаний на митинге 12 июня

Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник предложил создать комиссию по расследованию задержаний на акции протеста против коррупции, которая прошла 12 июня. Об этом парламентарий сообщил на своем официальном сайте.

По его словам, инициатива была подготовлена для "расследования событий, связанных с мирной акцией протеста, где в результате неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов были грубо и массово нарушены права и свободы жителей Петербурга".

Акции во многих городах России 12 июня проходили под общим лозунгом "Требуем ответов!", они стали продолжением протестов 26 марта. Митинги организовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального.

Протестующие от Москвы до Владивостока требовали ответить, откуда у премьер-министра Дмитрия Медведева деньги на яхты и особняки. Поводом для митингов стал фильм ФБК об огромном тайном состоянии премьера. Подробнее о том, что происходило в Петербурге и Москве 12 июня, можно прочесть в материале "Санкт-Петербург.ру".