Трамп рассказал, о чем говорил с Путиным во время «тайной встречи»

Президент США Дональд Трамп в интервью газете The New York Times рассказал, о чем говорил с президентом России Владимиром Путиным во время «тайной встречи». Об этом сообщает «Лента.ру».

О неформальной встрече лидеров двух стран 18 июля сообщило агентство Reuters. Они якобы пообщались за обедом на саммите G20 в Гамбурге.

По словам американского президента, его супруга Мелания сидела рядом с Путиным на другом конце стола. «Я просто пошел поздороваться с Меланией, и пока я там был, я поприветствовал Путина», - сказал Трамп.

Он добавил, что разговор был недолог, «может быть, минут 15». «Просто говорил о разных вещах. На самом деле, очень интересно. Мы говорили об усыновлении», - пояснил Трамп. Этот вопрос также обсуждался в июне 2016 года в ходе встречи между Трампом-младшим и гостями из России.

С 2013 года действует «закон Димы Яковлева», запрещающий усыновление американцами российских детей. Документ стал ответом на американский «акт Магнитского». Дима Яковлев погиб в июле 2008 года в городе Херндон под Вашингтоном после того, как приемный отец Майлс Харрисон на целый день оставил ребенка в закрытой машине. При этом суд оправдал Харрисона.