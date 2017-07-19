Reuters: На саммите G20 у Путина была тайная встреча с Трампом

Президенты РФ и США во время саммита G20 в Гамбурге провели вторую встречу, которая до недавнего момента оставалась в тайне, передает агентство Reuters.

Второй разговор между двумя президентами состоялся во время обеда для глав 20 государств и их супругов в Гамбурге, рассказал глава консалтинговой фирмы Eurasia Group Иан Бреммер. Тогда по телевизору показали, что рядом с Путиным сидела первая леди США Мелания Трамп.

Бреммер рассказал, что на полпути к ужину Трамп провел около часа, "оживленно" разговаривая с Путиным в присутствии его переводчика. По словам Бреммера, другие лидеры посчитали это "нарушением протокола национальной безопасности".

Издание The New York Times сообщает, что вторая встреча "озадачила и встревожила" других участников G20.

"Президент США явно хочет продемонстрировать, что у него лично отношения с президентом Путиным лучше, чем с любым из нас, или то, что ему все равно", - приводит слова Бреммера американское издание.

Информацию о неофициальный разговор Трампа и Путина подтвердил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, но отказался признавать его встречей.

По его словам, Трамп и Путин разговаривали на ужине через несколько часов после первой встречи. Суть беседы он не раскрыл.

Официальная встреча Путина и трампа состоялась на G20 7 мюля. Тогда сообщалось, что президенты двух стран договорились о перемирии в Сирии.

Изначально Белый дом заявлял, что встреча не будет длиться дольше 35 минут, но разговор шел больше двух часов.

Перед началом переговоров Трамп заявил, что «горд» встретиться с Путиным, и выразил надежду на позитивный результат встречи. Путин отметил, что для решения острых вопросов лидеры двух стран должны встречаться очно, а не только говорить по телефону.