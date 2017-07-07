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AP: Путин и Трамп договорились о перемирии в Сирии

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© Фото: kremlin.ru

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Встреча президентов России и США на саммите G20 длилась более двух часов.

Россия и США вскоре объявят о перемирии между сторонами конфликта на юго-западе Сирии, сообщает Associated Press. По данным издания, договоренность об этом была достигнута на встрече президента России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

Первая встреча президентов двух стран стартовала с опозданием в 20 минут. Путин известен тем, что часто запаздывает на важные встречи, но в этот раз, по словам наблюдателей, опоздал президент США.

Изначально Белый дом заявлял, что встреча не будет длиться дольше 35 минут, но разговор шел больше двух часов.

Перед началом переговоров Трамп заявил, что «горд» встретиться с Путиным, и выразил надежду на позитивный результат встречи. Путин отметил, что для решения острых вопросов лидеры двух стран должны встречаться очно, а не только говорить по телефону.

Следующая сегодняшняя встреча Путина должна состояться с премьером Японии Синдзо Абэ, а в субботу, 8 июля, Ангела Меркель пригласила российского президента на трехстороннее общение, в котором будут участвовать сама Меркель, Макрон и Путин.

Утром на полях саммита уже прошли переговоры госсекретаря СГА Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Встреча длилась около часа.

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