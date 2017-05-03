МИД Франции: Трамп стал более осмотрительно относиться к России

Президент США Дональд Трамп стал более осмотрительно относиться к России. Такое мнение высказал министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро, пишет "Интерфакс".

На заседании советов министров Эро отметил "резкую перемену взглядов Трампа, в частности, по международным вопросам".

Глава МИД Франции добавил, что Трамп стал, в том числе, "более осмотрительным по отношению к России", чем был в начале своего президентского срока.

Кроме того, Эро подчеркнул, что президент США изменил свою позицию по роли НАТО и признал "необходимость сильной Европы".

Днем ранее, 2 мая, состоялся телефонный разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Они договорились о первой личной встрече на саммите G20, который пройдет 7 и 8 июля в Гамбурге.