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Путин и Трамп договорились о личной встрече в Гамбурге на саммите G20

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© Фото: Lucas Jackson / Reuters

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Президенты обсудили сотрудничество двух стран по телефону.

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп договорились о личной встрече на саммите G20, который пройдет 7 и 8 июля в Гамбурге. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Сегодня же, 2 мая, президенты обсудили сотрудничество двух стран по телефону. Акцент в разговоре сделали на координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в Сирии.

"Цель – создать предпосылки к запуску реального процесса урегулирования в Сирии. Имеется в виду, что Министр иностранных дел России и Государственный секретарь США будут оперативно информировать лидеров о достигнутом на данном направлении прогрессе", - отметили в пресс-службе.

Президенты также обсудили угрозу, связанную с ядерными и ракетными испытаниями КНДР. "Беседа носила деловой и конструктивный характер", - резюмировали в Кремле.

Одновременно информация о телефонном разговоре появилась на сайте Белого дома. В Вашингтоне охарактеризовали сегодняшний разговор как "очень хороший". В пресс-службе Трампа рассказали, что США направят своего представителя на переговоры по Сирии в Астану 3-4 мая.

В сообщении Белого дома отмечают, что "президент Трамп и президент Путин согласились с тем, что страдания в Сирии продолжаются слишком долго, и что все стороны должны сделать все, что в их силах, чтобы остановить насилие".

Это уже не первый разговор Путина и Трампа по телефону: они созванивались в ноябре 2016 года, но тогда Трамп еще не вступил в должность действующего главы США. После этого они разговаривали 28 января. При это лично два лидера стран еще ни разу не встречались.

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