Заседание петербургского ЗакСа 22 марта началось со скандала

Заседание петербургского Законодательного собрания в среду, 22 марта, началось со скандала. Об этом сообщает "Агентство бизнес новостей".

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заблокировал ключи для голосования депутатов от оппозиции Максима Резника, Бориса Вишневского, Оксаны Дмитриевой и Сергея Трохманенко.

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Поводом для блокировки стало то, что парламентарии не явились к началу заседания. Как выяснилось позднее, депутаты опоздали из-за проблем со своими помощниками, которых сегодня не пустили в Закс.

Помощникам оппозиционных депутатов аннулировали пропуска якобы потому, что накануне они задержались на работе и нарушили тем самым порядок прохода в Мариинский дворец.

Позже пропуски помощникам все же оформили, однако сами парламентарии в итоге опоздали на заседание. Они пришли в зал спустя 15 минут, их ключи разблокировали. Макаров при этом отметил, что они нарушают трудовой кодекс.

По словам Оксаны Дмитриевой, сотрудники аппарата ЗакСа нарушают закон о госслужбе. Это выражается в том, что к помощникам депутатов относятся предвзято в зависимости от их политических взглядов. Из-за этого часть депутатов ЗакСа планирует покинуть заседание парламента в знак протеста против ущемления прав своих помощников.

Также поводом для протеста стало задержания гражданской активистки Натальи Сивохиной. Сивохина в среду стояла в одиночном пикете в связи с репрессиями против депутатских помощников. Полиция задержала ее по заявлению одного из помощников Макарова.

Двумя днями ранее сообщалось, что помощников Оксаны Дмитриевой и Максима Резника - Михаила Романова, Павла Швеца и Антона Морозова будут проверять на соответствие закона о государственной службе. Позднее стало известно, что новая проверка связана с плакатом на митинге 18 марта против спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.