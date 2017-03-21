Активисты напомнили спикеру ЗакСа Макарову об отмене крепостного права (ФОТО)

Активисты «Открытой России» вышли на одиночные пикеты к зданию петербургского ЗакСа, сообщил в Facebook депутат городского парламента Максим Резник.

"Спасибо за поддержку наших товарищей! Один за всех и все за одного!!!" – написал депутат, опубликовав фотографию активиста Вадима Суходольского. У входа в Мариинский дворец он держит в руках плакат с надписью «Помощник депутата – не раб спикера. Крепостное право отменили в 1861 году».

Фото со страницы депутата Максима Резника в Facebook

Акция была связана с известием о проверках в отношении помощников депутатов петербургского ЗакСа. Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», связана с плакатом против парламентского спикера Вячеслава Макарова. Он появился на прошедшем в субботу, 18 марта, митинге на Марсовом поле.

В разговоре с одним из помощников начальник аппаратного управления кадров петербургского ЗакСа Дмитрий Быченков заявил, что по ФЗ-79 госслужащим запрещено заниматься политической деятельностью.

Ранее сотрудникам ЗакСа также сообщали, что им запрещено критиковать председателя собрания, и они могут работать без разрешения спикера Макарова только в будние дни с 9 до 18 часов.