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Плакат с Макаровым в образе Мефистофеля стал причиной проверки помощников депутатов ЗакСа

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© Фото: АБН

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Такое изображение спикера городского парламента появилось на акции протеста 18 марта.

Новая проверка в отношении помощников депутатов петербургского ЗакСа связана с плакатом против его спикера Вячеслава Макарова. Он появился на прошедшем в субботу, 18 марта, митинге на Марсовом поле, передает АБН.

В разговоре с одним из помощников начальник аппаратного управления кадров петербургского ЗакСа Дмитрий Быченков заявил, что по ФЗ-79 госслужащим запрещено заниматься политической деятельностью.

Ранее сотрудникам ЗакСа также сообщали, что им запрещено критиковать председателя собрания. В то же время на митинге 18 марта был плакат, на котором был изображен Вячеслав Макаров в образе Мефистофеля. Надпись рядом гласила - «Демон ЗакСа».

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Быченков пообещал, что «проверка будет быстрая, скорая и к концу недели все материалы будут», а ее результаты «будут однозначными». Помощников вызовут для дачи объяснений.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», отдел кадров петербургского Заксобрания в понедельник, 20 марта, начал новую проверку в отношении помощников депутатов Оксаны Дмитриевой и Максима Резника.

Прежде в отделе кадров ЗакСа им заявляли, что они могут работать без разрешения спикера Макарова только в будние дни с 9 до 18 часов.

На прошедшем в пятницу градозащитном митинге на Марсовом поле, по подсчетам организаторов, было 10 тыс. человек.

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