В ЗакСе помощникам депутатов Дмитриевой и Резника устроили проверку из-за митинга на Марсовом

Отдел кадров петербургского Заксобрания начал новую проверку в отношении помощников депутатов Оксаны Дмитриевой и Максима Резника. Проверка вызвана их участием в митинге на Марсовом поле, который состоялся в минувшую субботу, 18 марта.

Действия Михаила Романова, Павла Швеца и Антона Морозова будут проверять на соответствие закона о государственной службе, передает «Фонтанка».

Ранее, в конце февраля, в ЗакСе рассматривали анонимные жалобы на помощников депутата Оксаны Дмитриевой, которые участвовали в аналогичной акции у Исаакиевского собора 28 января.

Позже в отделе кадров ЗакСа им заявили, что отныне они могут работать без разрешения спикера Вячеслава Макарова только в будние дни с 9 до 18 часов.

В конце января на Марсовом поле состоялась акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ. В связи с отказом Смольного согласовать митинг мероприятие проходило в форме встречи с депутатами. На акции находилось до 2 тыс. человек.



Примерно столько же горожан было на подобной акции 12 февраля у Исаакиевского собора

Последняя протестная акция на марсовом поле 18 марта по подсчетам ее организаторов собрала более 10 тыс. человек.

"Борьба" за Исаакиевский собор, которую ведет РПЦ с 2015 года, получила новый виток после того, как 10 января 2017-го Полтавченко официально объявил, что собор будет передан РПЦ. Спустя два дня Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакиевского собора РПЦ. Причем дата распоряжения - еще прошлогодняя - 30 декабря.