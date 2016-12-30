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Трамп обсудит с представителями разведки санкции в отношении РФ

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© Фото: Chris Keane / Reuters

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Минфин США 29 декабря объявил о введении санкций в отношении России в связи с кибератаками.

Избранный президент США Дональд Трамп, комментируя информацию о новых санкциях против России, заявил, что США «должны двигаться дальше».

При этом Трамп пообещал встретиться с представителями американской разведки, чтобы изучить ситуацию, сообщает The Associated Press.

«Для нашей страны настало время двигаться дальше, к более великим и лучшим вещам. Однако в интересах нашей страны и ее великого народа, я встречусь с лидерами нашего разведывательного сообщества на следующей неделе, чтобы получить последнюю информацию об этой ситуации», - заявил он.

Вечером 29 декабря Минфин США объявил о введении новых санкций в отношении России в связи с кибератаками, целью которых было повлиять на ход выборов американского президента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые санкции являются «необоснованными и незаконными с точки зрения международного права».

По мнению Пескова, целью введения санкций было «окончательно испортить и без того лежащие на дне российско-американские отношения» и «нанести удар и по внешнеполитическим планам будущей администрации и нового президента США» Дональда Трампа.

В ответ российские власти распорядились закрыть англо-американскую школу в Москве, в которой учились дети дипломатов из США, Великобритании и Канады. Москва также запретила американцам посещать дом отдыха посольства США в Серебряном Бору.

Главный советник Трампа Келлиэнн Конуэй высказала мнение, что новые санкции, введенные уходящим президентом США Бараком Обамой, могут быть попыткой лишить его преемника Дональда Трампа свободы действий в отношении Москвы.

«Я скажу вам, что даже те, кто поддерживает президента Обаму по большинству вопросов, говорят, что одна из причин того, что он сделал сегодня, это попытка загнать избранного президента Трампа в угол. Очень жаль, если мотивирующим фактором в данном случае была политика», - заявила советник. Подобные действия уходящей администрации не вписываются в понятие «спокойной передачи власти в демократическом государстве», добавила Конуэй.

Даже если Россия действительно была причастна к взлому серверов Демократической партии, это не могло навредить кандидату от демократов Хиллари Клинтон больше, чем ее собственная провальная стратегия, отметила Конуэй. «Я не верю, что Владимир Путин мешал ей (Клинтон) участвовать в гонке в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане», - сказала она.

В то же время Конуэй отказалась ответить на вопрос о том, намерен ли Трамп после инаугурации отменить антироссийские санкции.

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